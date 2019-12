Así fue la historia de Jennifer y Ojani

Jennifer Lopez y Ojani Noa se conocieron en Miami en la década de los noventa. Por aquel entonces, la carrera de ella comenzaba a despuntar como actriz, mientras que él era camarero en un restaurante en Miami. El 22 de febrero de 1997 la pareja contrajo matrimonio, pero 10 meses después de su boda se separaron.

©GettyImages JLo y Ojani estuvieron casados por 10 meses

Su divorcio no fue nada fácil, pues ambos se enfrentaron en la corte en más de una ocasión y por años estuvieron en constantes batallas legales. En una entrevista reciente con Telemundo, Noa habló de los procesos legales en su contra.

“Gracias a Dios eso ya está en el pasado. Las gané, gané las dos demandas. Nunca he comentado el tema porque me he quedado tranquilo y me he enfocado en mi carrera”, indicó.

Ojani, quien se ha desarrollado como entrenador personal, aseguró que mucho de lo que se dijo de él en los tribunales fue falso. “Aclararon (las autoridades) que prácticamente ellos fabricaron cosas para la corte, cosas que no existían, que fueron mentira, eso fue lo que más me dolió a mí”.