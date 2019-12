Para Aislinn Derbez, así como para millones de mujeres en el mundo, la maternidad es un camino lleno de aprendizaje. Desde el primer momento que la actriz supo que esperaba a su bebé, su vida dio un giro radical… y a casi dos años de ese momento, la hija de Eugenio Derbez se tomó un momento para reflexionar lo mucho que la pequeña Kailani le ha enseñado, además de ofrecerle su apoyo, pues la niña está por entrar a los llamados ‘terribles 2’, los cuales se caracterizan por ser un poco complejos, pues es la edad en la que poco a poco los niños empiezan a tomar sus propias decisiones y experimentan cambios en su conducta.

©@aislinnderbez Kailani cumplirá dos años en febrero del próximo año

“La personita que me ha obligado a ahondar profundamente en mi pasado para resolver y no seguir repitiendo todo aquello que ya no quiero en mi vida”, se lee al inicio del mensaje de la actriz de películas como A la mala.

“Quien me ha ayudado a confrontar todo aquello que me apanicaba y darme cuenta de que no era tan grave como yo me imaginaba. Ella, quien me ha llevado a lugares desconocidos de mí misma, de donde sale una fuerza y un amor que no sabía que tenía. Con quien he comprendido que una comunicación absoluta y verdadera es lo que más agradece, y que lo entiende todo, aunque no hable igual que yo”, escribe Aislinn.

“Quien me ha enseñado los frutos hermosos que da el ser honesta con mis emociones frente a ella, sin ocultarle la realidad. Quien me ha enseñado a confiar en lo capaces, sabios e inteligentes que son los niños desde que nacen y que debemos tratarlos como tal”, continúa el post, el cual está acompañado de una bellísima foto de madre e hija.

©@mauochmann Mauricio y Aislinn están encantados con su faceta como padres

“Y ahora, que está entrando a una etapa un poco más complicada he aprendido a reconocer y validar sus emociones y sentimientos. Constantemente tratamos de distraerlos de sus berrinches, enojos, dolor, o tristezas con tal de no verlos mal. Pero es importante que ellos sepan que sus padres podemos sostenerlos tranquilamente en esos momentos difíciles, y que todas sus emociones son válidas y permitidas”, concluye la hermana mayor de Vadhir, José Eduardo y Aitana Derbez.