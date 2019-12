Incluso si el frío de la época les impide salir a recorrer la ciudad, la intérprete de Liar no tiene ningún problema con ello. "Bueno, no lo sé. Quién sabe lo que sucederá, pero estoy impaciente porque llegue la noche", agregó contenta.

Camila Cabello, contenta con su relación con Shawn Mendes, recordó la reacción de su papá con su primer novio

Si bien está lista para iniciar un año mucho más cerca de su novio, antes de Shawn Mendes, Camila mantuvo una relación con Matthew Husley, que dejó una huella muy importante en el padre de la cantante, y el mundo puede saber cómo fue con sólo escuchar su canción First Man.

©@camila_cabello La cantante reveló que First Man fue inspirada en la reacción de su padre al saber que tenía novio

"La canción es básicamente cuando estaba en mi primera relación seria, nunca antes había traído a un chico a casa. Mi padre no me había visto salir o lo que sea porque estuve soltera realmente durante mucho tiempo y creo que cuando estaba en mi primera relación, él era muy sensible al respecto", dijo emotiva en una entrevista con Zane Lowe en el New Music Daily de Apple.

"Su reacción fue: ‘Whoa, wow. Mi pequeña está creciendo’. Y creo que es la primera vez que sintió algo así. Se sintió más protector sobre mí", recordó sobre cómo prestó atención a la reacción de su padre. Camila incluso contó que al escribir el tema tuvo que hacer una pausa que aprovechó para ir al baño a llorar por ser un momento muy conmovedor de su vida personal.