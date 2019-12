A pesar de las declaraciones que ha hecho sobre su estado de ansiedad y depresión, J Balvin da palabras de aliento y buena energía a sus fans. Hace unas semanas, recién volvió a referirse a los problemas a los que hace frente para animar a sus seguidores en la misma situación a buscar ayuda si es necesario.

©@jbalvin J Balvin anima a sus seguidores a ser felices

"A mí también me pasa, yo soy igual que ustedes mis hermanos, no se les olvide eso. Y tengo días en que no me quiero levantar, no quiero echar pa'lante porque, no sé por qué", se sinceró a finales de noviembre durante su presentación en el Flow Fest en la Ciudad de México.

"Y no confundan la supuesta fama o la supuesta riqueza con la felicidad porque eso no tiene nada que ver. A este mundo vinimos con la única misión de ser felices", agregó para su público. "Si alguno ha pasado por un mal momento, yo también lo he pasado. Yo voy al psiquiatra, busco a Dios, también para que me ayude en caminos difíciles. A mí no me da pena", dijo de corazón para después recibir un cálido aplauso de la gente.