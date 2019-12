El reconocido representante de la música urbana, Nicky Jam, tuvo un pequeño imprevisto que le imposibilitará caminar por un buen tiempo. Hace unos días, el programa de espectáculos Suelta la Sopa(Telemundo) publicó unas imágenes en las que se ve al intérprete de Travesuras pasándola de lo mejor en compañía de su nueva novia, la modelo Cydney Moreau, de 24 años, con quien se divertía jugando baloncesto. Sin embargo, en un momento del video se aprecia que el artista se dobla el tobillo y tuvo que ser atendido por su pareja, ya que no podía mantenerse de pie.

©@nickyjampr Nicky Jam tuvo una lesión en el tobillo al jugar baloncesto con su novia

Aunque la lesión lo tiene postrado en una silla de ruedas, no fue motivo para que cancelara su agenda musical y continuó con sus compromisos laborales. Así lo demostró durante su reciente visita a El Salvador, con una fotografía que compartió en sus redes sociales.

“Con el tobillo malo, pero a cantar con el corazón El Salvador. Tamo activo. Para los que están preguntando, me lesioné el tobillo jugando basketball”, escribió.

©@nickyjampr A pesar del inconveniente, el artista cumplió con sus conciertos

Contra todo pronóstico y superado parcialmente el inconveniente, Nick Rivera Caminero –su nombre de pila– decidió subir al escenario para no decepcionar a sus miles de fanáticos en dicho país que no dudaron en aplaudir el gran de gesto de su ídolo.

El hecho no pasó desapercibido por algunos de sus amigos y colegas del medio, entre ellos Romeo Santos: “Me pasó lo mismo hace un mes y pico. Ojo, a mí me dicen Jordan en la cancha y aún así me j**í el tobillo. Rápida recuperación my brother”, comentó con humor.

El coreógrafo Casper Smart, quien hace unos meses tuvo una grave lesión en su pie, le puso: “Bienvenido a mi mundo”.