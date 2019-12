Las palabras de mamá

Por su parte, Inger dedicó unas lindas palabras a su hijo en su perfil, las cuales iban acompañadas de una imagen del festejado.

“Llegaste a mí para enseñarme a ser más paciente, para mostrarme con tu ejemplo el significado de la constancia y la determinación, para derretirme cada vez que me abres cualquier puerta, que me esperas si ves que me quedo atrás cuando caminamos, para enternecerme cada vez me regalas florecitas o me tomas de la mano y me dices que me amas”, escribió la orgullosa mamá.

©@ingermendoza Con esta foto, Inger Mendoza deseó a su hijo un feliz cumpleaños



“Apenas tienes 7 años y ya tengo la extraña sensación de sentirme protegida por ti, mi caballero miniatura. Que papá Dios siga bendiciéndote todos los días de tu vida y que te guíe por su camino para que seas como Él quiere que seas ¡Te amo con toda mi alma!