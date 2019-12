El emotivo mensaje de la intérprete dedicado a ‘The Lupinator’, como cariñosamente se refiere a su mamá, continúa con unas palabras dulces. “Tú me haces ser quién soy el día de hoy… Hoy cumples 74 años mamá. Hermosa como siempre, radiante como nunca y aún así, bailando como una adolescente… Gracias por amarme de la forma en la que lo haces, por todo, por ser tú, no hay palabras suficientes, te amor por siempre”, escribió la intérprete de On the floor.



More about Jennifer Lopez