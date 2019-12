Una familia numerosa

Durante la 23ª cena anual de la organización Human Rights Campaign, en septiembre pasado, Ricky Martin dio a conocer que se convertiría en padre por cuarta ocasión. En dicha gala, el cantante fue honrado con el Premio Nacional de Visibilidad por su labor filantrópica, y cuando pasó a recoger su galardón ofreció un emotivo discurso y reveló la buena noticia.

“Mi familia está aquí. Jwan, no te veo, pero te amo. Mis hermosos mellizos, Valentino y Matteo, también están aquí. Los amo con todo mi corazón, son mi fuerza, me inspiran todos los días, me motivan a seguir haciendo lo que hago y con unos chicos increíbles. Ustedes chicos son asombrosos. Los amo. Lucía, mi bebita que no está aquí con nosotros, se quedó en casa con la abuela, pero también es la luz de mi vida”, expresó al inicio de su discurso.

“Y por cierto, tengo que anunciar que estamos embarazados. Estamos esperando. ¡De acuerdo! Me gustan las familias grandes”, dijo a los asistentes.

Casi un mes después de haber compartido la noticia, Ricky anunció en sus redes el nacimiento de Renn.