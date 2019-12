Este 2019 sí que se fue ‘volando’… Parece que fue ayer cuando Francisca Lachapel se comprometió con su novio, el empresario Francesco Zampogna. Para recordar ese mágico día, la presentadora de Despierta América compartió en sus redes sociales una foto del momento justo, el cual sucedió durante un safari en el desierto en Dubái. Además de esto, ‘Fran’ reveló algunos detalles que casi nadie sabía sobre ese día tan especial.

©@franciscalachapel La presentadora se comprometió el 10 de diciembre de 2018

En otra de sus redes sociales, la modelo de origen dominicano contó que, un día antes de que Francesco le pidiera matrimonio, tuvieron una gran discusión… La conductora de Univision contó que, durante la cena, ella y su novio pelearon y entre risas, bromeó con la posibilidad de que su galán italiano pudiera haberse arrepentido en ese momento de entregarle el anillo de compromiso.

©GettyImages Francisca Lachapel y Francesco Zampogna debutaron en la red carpet en Latin GRAMMY

“Él me invito a cenar. No sé cual era la energía que había en la cena. No sé si fue el cansancio o tantas horas de vuelo, que yo estaba súper seca. Y como buscando cualquier cosita para pelear, así estaba yo ese día”, reveló Francisca.

Después de la cena, ella se levantó y empezó a caminar delante de él, en un mall en Dubái. “Él se enojó y me dijo ‘tú no puedes caminar delante de mí donde no conoces a nadie… y si te pierdes ¿qué voy a hacer?’. Terminamos peleándonos”, dijo Francisca, quien estaba segura de que, tras ese pleito, no sucedería nada más entre ellos. “Y si yo tenía cualquier sospecha de que él me iba a pedir la mano esa noche, se disipó totalmente. Yo pensé que no iba a pasar en Dubái”.

©@franciscalachapel La conductora y su novio están ultimando detalles de su enlace

Por suerte, Francisca y su novio solucionaron sus problemas rápidamente. “El caso es que parece que fue una tontería, pues al otro día fue el día mas maravilloso de mi vida y él hizo la gran pregunta”.

Otra de las confesiones que hizo Francisca sobre ese día, fue que su anillo ¡no era de su medida!

“El anillo me quedó grandísimo. El miedo de que se me perdiera era total… en la arena, en el desierto, de camino al hotel o en algún restaurante. Yo pensaba ‘se me va a perder el anillo’”.

Para evitar que su anillo se le saliera, Francisca recurrió a un método poco convencional y le puso cinta. Poco después, la pareja halló una joyería y pudieron cortarlo a su medida.

Y para terminar, la comunicadora de 30 años contó una anécdota de lo más divertida. Luego de que Francesco le pidiera matrimonio, ¡ella se resbaló y cayó! “Me di la vuelta y me caí. Me caí delante del chofer, de un señor que estaba grabando, de otro que estaba haciendo una demostración con unos halcones… ¡qué pena!”.

¿Y cómo van los preparativos del gran día?

Luego de revelar todo lo que sucedió en torno a su pedida de matrimonio, la presentadora de Univision prometió que en breve daría más detalles sobre cómo iban los preparativos de su boda. Hace un par de meses, Francisca viajó a Italia –país natal de su prometido—para ultimar algunos detalles de su esperado enlace, del cual no se sabe la fecha exacta.