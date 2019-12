Marie Fredriksson, cantante del mítico dúo Roxette, murió este lunes 9 de diciembre a la edad de 61 años. Según lo confirmaron los representantes de la artista, esta murió a causa de un cáncer con el que venía batallando desde hace 17 años. Su compañero, el guitarrista Per Gessle declaró: “fuiste la amiga más maravillosa por más de 40 años. Las cosas nunca volverán a ser las mismas”.

©GettyImages Marie Fredriksson, líder del legendario dúo Roxette, falleció a los 61 años

Por medio de un comunicado de prensa, la representante de la cantante, Dimberg Jernberg, explicó que Fredriksson padecía de un tumor cerebral que le fue detectado en 2002, pero que en 2009 logró recuperarse.



A partir de 2010 hasta el 2016, Roxette continuó haciendo giras alrededor del mundo. Sin embargo, en 2016 la enfermedad volvió y los médicos le aconsejaron no realizar más presentaciones ni viajes, ya que podrían empeorar su salud.

©GettyImages Fredriksson batallaba con un tumor cerebral desde hace 17 años



Marie Fredriksson y Per Gessle formaron el dúo de pop rock en 1986 y se dieron a conocer a nivel mundial a finales de los 80 con su ya clásico disco Look Sharp!

Rápidamente ganaron popularidad de la mano de temas como The look y It must have been love. A lo largo de su carrera, Roxette vendió más de 75 millones de discos y se posicionaron cuatro veces en número uno de la lista Billboard.

©GettyImages Roxette vendió millones de discos en todo el mundo



“El tiempo pasa muy rápido. Parece que hace poco Marie y yo nos sentamos en mi pequeño apartamento de Halmstad y compartimos sueños. Gracias Marie, gracias por todo. Pintaste mis canciones en blanco y negro con los colores más hermosos”, escribió Per Gessle.