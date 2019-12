Para Beyoncé, encontrar el equilibrio en su vida personal y profesional no ha sido nada sencillo, mas no imposible. La cantante, quien protagoniza la edición de enero de Elle, se sinceró sobre el balance entre su maternidad y su faceta como cantante y empresaria con el reciente lanzamiento de su propia marca de ropa Ivy Park en colaboración con Adidas. En dicha conversación, ‘Queen B’ también habló sobre uno de los momentos más duros de su vida; cuando en dos ocasiones sus intentos por ser madre no llegaron a buen término.

©GettyImages Lo más curioso de la entrevista, fue que las preguntas fueron elaboradas por los seguidores de la cantante

La cantante de 38 años confesó que, el hecho de haber sufrido dos abortos involuntarios le dio otro sentido a su vida y entendió que debía prestar atención a sus necesidades. “Comencé a buscar un significado más profundo cuando la vida comenzó a enseñarme lecciones que no sabía que necesitaba. El éxito me parece diferente ahora”. La intérprete de Lemonade agregó que esos momentos tan dolorosos le dejaron una lección. “Aprendí que el dolor y la pérdida era un regalo. Esos abortos me enseñaron que tenía que aprender a cuidar de mí misma antes de ser madre de otra persona”.

©@beyonce Beyoncé y su hija mayor Blue Ivy, de siete años

En 2013, ‘Bey’ se refirió a ese episodio en su vida en el documental Life is but a dream de HBO, y reveló que era “lo más triste que había vivido nunca”. Su esposo, el rapero Jay-Z también se pronunció sobre esta experiencia y lo hizo a través de su canción Glory. En enero de 2012, la vida de ambos se transformó con la llegada de su primogénita, Blue Ivy, y cinco años después, los cantantes se convirtieron nuevamente en padres con el nacimiento de los mellizos Sir y Rumi.