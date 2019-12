Con una radiante sonrisa -y un espectacular anillo de diamantes- Emma Stone y Dave McCary anunciaron que están listos para jurarse amor eterno. La noticia se dio a conocer el pasado 4 de noviembre cuando un orgulloso Dave compartió en sus redes sociales una imagen junto a su futura esposa luciendo la radiante roca. Aunque la oscarizada actriz no tiene un perfil personal, se convirtió en la protagonista de la cuenta de su prometido y la noticia le dio la vuelta al mundo, pero ¿quién es Dave McCary? Esto es lo que sabemos hasta ahora del futuro esposo de la protagonista de La La Land:

1. Se unió al equipo de Saturday Night Live en 2003:

El californiano se unió a las filas de SNL en 2003 y desde entonces se ha destacado como guionista. De hecho, fue en el set del programa donde conoció a la actriz, quien asistió como invitada en diciembre de 2016 para promocionar la película La La Land, musical con el que más tarde consiguió un Oscar a Mejor Actriz.

©GettyImages Dave McCary ha trabajado muchos años en SNL

2. Ha estado nominado tres veces a los premios Emmy:

Su destacada labor en SNL como guionista lo ha hecho merecedor de tres nominaciones a los premios Emmy en tres años consecutivos: 2016, 2017 y 2018.

3. Dirigió la película Brigsby Bear:

Dave hizo su debut como director en 2017 con el film Brigsby Bear, donde actúa el también comediante de SNL, Kyle Mooney, uno de sus mejores amigos. “Hemos sido amigos íntimos desde el colegio y esta película es la culminación de años de hacer videos y música de bajo presupuesto juntos”. Emma asistió al estreno de la película y fue entonces cuando la prensa comenzó a vincular a la pareja.

©GettyImages Dave McCary y Kyle Mooney en el estreno de Brigsby Bear

4. Solía hacer comedia en YouTube:

Probablemente algunos internautas reconozcan a Dave por los videos en los que solía aparecer en el canal de YouTube llamado GoodNeighborStuff.Allí daba muestras de lo que se convertiría su carrera como comediante y de hecho co-fundó el sketch Good Neighbor junto a Kyle y Nick Rutherford. Sus videos se hicieron virales en la mencionada plataforma y han acumulado millones de reproducciones.

5. Dirigió una comedia de HBO:

En abril de 2019, Dave dirigió la comedia de HBO My Favorite Shapes by Julio Torres. Un stand-up cuyo protagonista es precisamente el salvadorño Julio Torres, quien también ha sido guionista en SNL.

©GettyImages Emma Stone y Dave McCary en un juego de baloncesto en Los Ángeles

Lo cierto es que la intérprete de 31 años y el comediante, de 34, han salido por dos años y ahora están listos para darse el ‘sí quiero’. Según Mirror, la actriz declaró en el pasado que no descartaba la idea de casarse y tener hijos. "Mi perspectiva sobre los niños cambió a medida que crecí. Nunca he sido niñera ni nada. Cuando era adolescente, pensaba que nunca me casaría, nunca tendré hijos (...) y luego me hice mayor y pensé, realmente quiero casarme, realmente quiero tener hijos", dijo.

Ahora solo queda esperar más detalles del gran día y los planes que tienen a futuro. ¡Que vivan los novios!