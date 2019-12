Tristan Thompson parece que no se dará por vencido por recuperar una buena relación -quizá hasta romántica- con la mamá de su hija True, Khloé Kardashian. Y para lograrlo apuesta por los obsequios como su mejor arma. El más reciente conocido es el fabuloso collar de diamantes con el que el basquetbolista sorprendió a la influencer en la habitación de su hotel. Koko quedó impactada al ver el obsequio que recibió por su cumpleaños, que se suma a la lista de regalos que su ex le ha dado desde hace unos meses.

©@khloekardashian Khloé Kardashian quedó sorprendida al descubrir un collar de diamantes en su habitación de hotel

"Estamos en otro estado. Estoy en una habitación de hotel cualquiera. Pienso: '¿cómo sabía Tristan dónde estaba? ¿Mi número de habitación?'", expresó en el show Keeping Up With the Kardashians la hermana menor de Kim sobre el obsequio. "Pienso tantas cosas que, supongo, estoy en estado de shock", agregó.

Khloé mantuvo una conversación con el jugador de The Cleveland Cavaliers, quien le dijo que le había hecho el regalo solo porque le provocó a lo que ella respondió: “Dios, no eras así de bueno cuando estábamos juntos”.