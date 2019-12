Como nunca, Natalia Barulich decidió abrir su corazón y habló del tema que está en boca de todos: su ruptura con Maluma. Tras dos años juntos, en octubre pasado fuentes cercanas a ambos confirmaron a una publicación que la relación entre ambos había terminado. A un par de meses de que se diera a conocer su separación, la modelo de origen cubano-croata habló en Al Rojo Vivo (Telemundo) sobre la decisión que ella y Maluma habían tomado, además de dejar claro cuál era su relación con Neymar Jr.

Natalia Barulich se enfoca en sus proyectos profesionales como cantante y DJ

La joven, quien tiene una faceta como DJ, habló con la reportera Jessica Maldonado de los rumores que la relacionaban con Neymar da Silva Santos Júnior. “Neymar es solo mi amigo y los medios inventan todas estas mentiras”, aseguró.

Natalia reconoció que su ruptura con el intérprete de Felices los 4, no fue nada fácil, pues fue víctima de bullying cibernético por parte de algunos seguidores de su ex. “Me estaba volviendo loca, recibía mensajes dementes. Algunos de los fanáticos están tan locos, me mandaban amenazas de muerte y eran muy crueles conmigo”, indicó. "Yo estoy simplemente viviendo mi vida sin hacer nada malo y no está bien que una mujer sea acosada en las redes sociales de esa manera".