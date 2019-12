El rap está de luto… El género musical perdió a uno de sus más jóvenes y prometedores integrantes. El domingo 8 de diciembre medios estadounidenses reportan la muerte del rapero Juice WRLD, quien falleció a los 21 años. De acuerdo a lo reportes, el intérprete perdió la vida tras sufrir un colapso en el aeropuerto Midway de Chicago. Testigos indicaron al portal TMZ que el intérprete de Bandit caminaba hacia la salida del aeropuerto, cuando sufrió una convulsión y se desmayó.

©GettyImages GALLERY El pasado 2 de diciembre, Juice WRLD celebró su cumpleaños 21

De inmediato, llegaron unos paramédicos para atenderlo y posteriormente, los trasladaron al centro médico Advocate Christ, en Oak Lawn. Algunos testigos, dijeron al sitio web que Juice, cuyo nombre real es el de Jarad A. Higgins, estaba consciente cuando fue llevado a la ambulancia. La Oficina de Médico Forense del condado de Cook dio a conocer que, al poco tiempo de haber sido llevado al centro médico, el joven músico falleció.

Anthony Guglielmi, portavoz de la policía de Chicago indicó a CNN que se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para conocer las causas del deceso del joven Jarad A. Higgins. A través de un email, detalló que los acompañantes de Juice están ayudando en las averiguaciones. “No hay signos de violencia y todas las personas que iban a bordo del avión están cooperando con la policía y han brindado toda la información”.

Natalia Derevyanny, vocera de la Oficina del Médico Forense de Cook, indicó que no se ha realizado la autopsia del cuerpo y que tampoco se han determinado las cusas del fallecimiento del rapero.

©@juicewrld999 GALLERY Esta es la última publicación de Juice WRLD en sus redes sociales

Apenas hace una semana, el 2 de diciembre, Juice WRLD había celebrado su cumpleaños número 21, en compañía de sus amigos. De hecho, su última publicación en su perfil corresponde a su celebración de cumpleaños.

La carrera musical de Juice apenas comenzaba. Alcanzó los primeros lugares de las listas de popularidad en 2018 gracias a sus éxitos Robbery y Lucid Dreams. Con el lanzamiento de su tema All the girls are the same, la carrera de Juice WRLD despegó y firmó un contrato millonario con Interscope Records. El joven rapero colaboró en el exitoso disco de Travis Scott, Astroworld, con una colaboración con la canción de No Bystanders.