Sus inicios frente a las cámaras fueron como extra en cine y televisión. Y fue cuestión de talento y mucho esfuerzo lograr hacerse un lugar en el mundo del entretenimiento, mismo que guió su vida personal hacia un sueño dorado, pues el año pasado se estrenó como mamá junto a su esposo, José Bastón.

Eva Longoria, una mamá feliz

En junio de 2018, la actriz dio la bienvenida a Santi, su primer hijo, un bebé que le cambió por completo la perspectiva de la vida y por quien lucha día a día. Lejos de los esfuerzos laborales que hace por él, la también productora contó cómo es la personalidad el pequeño de un año.

©GettyImages Eva Longoria está feliz en su papel como mamá junto a su hijo Santiago

"Es un niño sencillo. Come bien, viaja bien, duerme bien", detalló. Y en cuanto a los gustos culinarios del bebé, la orgullosa mamá reveló que no es muy fan de los tacos. "Le gustan las tortillas y le gusta la carne, pero junto no. Todavía no puede comer un taco", agregó contenta.

En cuanto a los genes, la amiga de Eugenio Derbez contó que su hijo es mucho más Bastón que Longoria. "Parce totalmente de mi marido", comentó entre risas.