¡Tarde de chicas! La hija de Jennifer Lopez disfrutó de Art Basel con una amiga de su mamá

Emme, la hija de Jennifer Lopez, no solo sigue los pasos de su madre en el escenario, sino que al igual que ella, está interesada en el mundo del arte. La niña de 11 años asistió a uno de los eventos más prestigiosos de Miami; el Art Basel. Emme, quien está a punto de entrar a la adolescencia, acudió bien acompañada por Ana Carballosa, una artista y fotógrafa de raíces cubanas, que tiene una gran amistad con JLo.

¡Tarde de chicas! Ana llevó a la hija de su amiga a la feria de arte

A través de su perfil, Ana compartió algunas instantáneas de Emme en la feria que reúne lo mejor del arte contemporáneo. En las imágenes que la artista publicó en su perfil, se aprecia a la hija de la Diva del Bronx como una simpática niña a punto de transformarse en una adolescente.

Emme –quien cursa sexto grado—acudió al Art Basel con un look de lo más casual con una plush jacket caramelo, un par de ripped jeans y un sencillo top blanco. En cuanto a su look, la hija de JLo y Marc Anthony llevó el cabello suelto y con una imagen de lo más natural. Ana acompañó las fotos con la siguiente descripción: “Con una de mis artistas favoritas… El arte, el océano y el Art Basel”.

Jennifer Lopez en Art Basel 2018 con su hija y su amiga Ana Carballosa

Esta no es la primera vez de Emme en el evento de arte. El año pasado, la niña acompañó a su mamá y al novio de esta, Alex Rodriguez, a una exhibición VIP. En esa ocasión, Ana también los acompañó.

JLo y Ana, una amistad sin límites

La amistad de JLo y Ana nació hace años, y es que además de ser cómplices, han trabajo juntas en varias ocasiones.

Jennifer Lopez y Ana juntas en el Milan Fashion Week, en septiembre pasado

Carballosa fue la fotógrafa exclusiva del libro True Love de JLo, el cual se convirtió en un éxito en ventas. Además de esto, fue la fotógrafa oficial de la cantante durante sus giras World Tour Dance Again (2012) y su residencia en Las Vegas, All I Have (2016). Por si fuera poco, también colaboró en el documental de HBO Jennifer Lopez: Dance Again.