A las felicitaciones de cumpleaños del pequeño Saint, se sumó su abuela, Kris Jenner. La estrella de Keeping Up With The Kardashians publicó en su perfil una serie de encantadoras imágenes y una felicitación para su nieto. “¡Feliz cumpleaños, Saint! No puedo creer que ya tengas cuatro años”, puso Kris a un lado de las imágenes. “Estás creciendo tan rápido… Eres un niño dulce, divertido, amable e increíble. Amo ver tu dulce carita y tu hermosa sonrisa. ¡Traes tanta alegría a todos los que están a tu alrededor! ¡Te amo, Saint!”.

©@kimkardashian GALLERY Kris Jenner le escribió un mensaje a su nieto Saint

La celebración doble del año pasado

Aunque no hay registro de alguna celebración previa del cumpleaños de Saint a lo largo de esta semana, el año pasado el pequeño festejó su día especial en una fiesta doble junto a su primo Reign. El hijo de Kourtney Kardashian cumplió 5 años el 14 de diciembre y las hermanas organizaron una fiesta para Saint y Reign. Curiosamente, Mason Dash, el hijo mayor de Kourtney, también cumple años el mismo día que su hermano menor.