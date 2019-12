©@despiertamerica GALLERY Paris Hilton no descarta la posibilidad de cantar con Bad Bunny, J Balvin o Shakira

Paris Hilton, una latina de corazón

En una divertida dinámica durante su entrevista en el matutino de Univision, Paris aprendió algunas frases en español con la ayuda de palabras en inglés, que le salieron a la perfección. Y aunque intentó decir una palabra más complicada con la que Karla Martínez la puso a prueba, la socialité hizo su mejor esfuerzo y quedó muy contenta con la experiencia.

©GettyImages GALLERY Paris Hilton reveló cómo está su corazón

El año pasado, Paris Hilton canceló su compromiso con Chris Zylka y dejó a sus fans esperando la gran boda que sólo ella podría planear. Sin embargo, su corazón ha sanado y confesó que ahora que está soltera "nunca había estado tan feliz". Entre risas agregó: "La vida es buena. Trabajo tanto, viajo tanto que no tengo tiempo para una relación así que me gusta estar así, me conozco a mí misma mejor".

A pesar de esa tranquilidad en su corazón, Paris no niega que de encontrar a una persona que le siga el ritmo y la enamore, caería de nuevo bajo la flecha de Cupido. Eso sí, si no aparece ese príncipe azul, la empresaria no tiene problema en seguir siendo soltera.