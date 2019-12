©@dayanarapr GALLERY La guapa puertorriqueña es muy unida a sus hijos Cristian y Ryan, ambos fruto de su matrimonio con Marc Anthony

Cristian, un chico independiente que siempre contará con los consejos de mamá

Ahora que Cristian vive solo en la universidad, debe hacerse responsable de tareas domésticas que aprendió gracias a la ayuda de su mamá. "Irse solo a lavar ropa, [irse a] a cocinar [y] todas estas cosas que le tuve que enseñar al momento y a lo rápido", contó Dayanara.

Además de mamá, Cristian extraña algunos cómodos detalles de su hogar

"Un día sí me dijo que extrañaba levantarse y que ya el desayuno estuviera listo y le digo ‘¿viste?'. Extraña estar en casa y me doy cuenta de que extraña porque me llama mucho", dijo contenta de saber que su hijo tuvo un ambiente familiar entrañable.

Cristian está feliz en la universidad, en donde conoció a su novia, Kylie Jane

Y aunque le encantaría volver a tenerlo junto a ella, Dayanara está orgullosa de ver el hombre en el que se va convirtiendo su hijo. "Lo he visitado una vez y cuando lo vi, no lo podía creer. Estaba impresionada porque ese niño sabía dónde ir", dijo maravillada. "Estaba bien capaz, estaba sorprendida y eso me ayudó a relajarme un poco y hablamos mucho", agregó feliz.