El esperado regreso de The Weeknd a la música había causado revuelo por un tema en especial. Una semana atrás de daba a conocer que el cantante había registrado una canción bajo el nombre Like Selena, que sus fans y los de la ex chica Disney, Selena Gomez, de inmediato relacionaron con su breve historia de amor. Sin embargo, Abel Tesfaye -nombre real del intérprete- podría haberse arrepentido de aquella decisión y optó por retirar la canción, lo que se traduce en que nadie podrá escuchar el tema como tanto se esperaba.

©GettyImages GALLERY The Weeknd y Selena Gomez fueron pareja en 2017 durante 10 meses

A diferencia de hace unos días, el sitio de la ASCAP (Asociación Americana de Compositores, Autores y Publicadores), retiró de su lista el tema Like Selena, misma que estaba registrada por The Weeknd, un hecho que del que el cantante no hizo comentarios. En cambio, está muy enfocado en su nuevo disco de estudio, del que ya reveló una nueva canción: Heartless.

La historia que podría haber inspirado a The Weeknd