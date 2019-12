“Cuando yo y Sebastian decidimos: ‘ok, vamos a hacer esto juntos’, obvio, vengo de una familia muy tradicional, muy mexicana y cuando hablé con mis papás, ellos entendieron perfectamente pero, [le dijeron] ‘¿cómo le vas a decir a tus abuelitos que vas a vivir con Sebastián y antes de casarte?’ y yo les dije: ‘no, no, no, yo voy a hablar con ellos’, y le dije a mi abuelita: ‘tengo que probar antes de comprar’. Ella [su abuela] se estaba riendo tanto y me dijo: ‘no, yo entiendo perfectamente’, mi familia aman a Sebastián entonces, es algo que funciona muy bien”, declaró entre risas.

©@iambeckyg Becky G contó con la aprobación de su familia para mudarse con su novio

Para suerte de ella, la convivencia se va desarrollando de la mejor manera y aunque aún no tiene planes concretos de casarse, Becky no descarta la idea de llegar al altar junto a Sebastian, siempre y cuando su pareja haya llenado todas las expectativas. “Quiero saber cómo es antes de casarme porque si me caso y no me gusta, pues qué voy a hacer”, puntualizó.