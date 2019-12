Paris Hilton se declara fan de la música latina y revela con quién le gustaría cantar

Además de ser una empresaria exitosa que ha dejado su marca en el mundo de la moda y la belleza, Paris Hilton es una amante de la música, una pasión que la llevó a realizar su sueño de ser DJ en los clubs y fiestas más exclusivos. La heredera no sólo se fija en los artistas anglosajones o de la escena electrónica, más común para las mezclas en vivo, sino que echó un ojo al género latino y tiene en mente algunos artistas que, además de escuchar por gusto, le encantaría trabajar con ellos.

Paris Hilton no sólo es famosa por los productos que llevan su sello personal, sino por su faceta como DJ

En su visita a Despierta América, la socialité no sólo habló sobre la música y cómo la inspiró para crear su nueva fragancia, sino que reveló sus gustos musicales más movidos y urbanos. "Me encanta la música latina", dijo sincera sobre los artistas que tiene en su playlist.

"Me fascina Bad Bunny, J Balvin, Shakira", confesó con tranquilidad. Y al ser cuestionada si le gustaría gabar un tema con los grandes artistas urbanos, Paris sencillamente contestó: "Sí, cualquiera de ellos. Todos los que acabo de mencionar. Me encantaría cantar con alguno de ellos. Todos son increíblemente talentosos".

Paris Hilton no descarta la posibilidad de cantar con Bad Bunny, J Balvin o Shakira

Paris Hilton, una latina de corazón

En una divertida dinámica durante su entrevista en el matutino de Univision, Paris aprendió algunas frases en español con la ayuda de palabras en inglés, que le salieron a la perfección. Y aunque intentó decir una palabra más complicada con la que Karla Martínez la puso a prueba, la socialité hizo su mejor esfuerzo y quedó muy contenta con la experiencia.

Paris Hilton reveló cómo está su corazón

El año pasado, Paris Hilton canceló su compromiso con Chris Zylka y dejó a sus fans esperando la gran boda que sólo ella podría planear. Sin embargo, su corazón ha sanado y confesó que ahora que está soltera "nunca había estado tan feliz". Entre risas agregó: "La vida es buena. Trabajo tanto, viajo tanto que no tengo tiempo para una relación así que me gusta estar así, me conozco a mí misma mejor".

A pesar de esa tranquilidad en su corazón, Paris no niega que de encontrar a una persona que le siga el ritmo y la enamore, caería de nuevo bajo la flecha de Cupido. Eso sí, si no aparece ese príncipe azul, la empresaria no tiene problema en seguir siendo soltera.