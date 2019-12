The Weeknd retira canción para Selena Gomez, pero lanza una nueva inspirada ¿en Bella Hadid?

El esperado regreso de The Weeknd a la música había causado revuelo por un tema en especial. Una semana atrás de daba a conocer que el cantante había registrado una canción bajo el nombre Like Selena, que sus fans y los de la ex chica Disney, Selena Gomez, de inmediato relacionaron con su breve historia de amor. Sin embargo, Abel Tesfaye -nombre real del intérprete- podría haberse arrepentido de aquella decisión y optó por retirar la canción, lo que se traduce en que nadie podrá escuchar el tema como tanto se esperaba.

The Weeknd y Selena Gomez fueron pareja en 2017 durante 10 meses

A diferencia de hace unos días, el sitio de la ASCAP (Asociación Americana de Compositores, Autores y Publicadores), retiró de su lista el tema Like Selena, misma que estaba registrada por The Weeknd, un hecho que del que el cantante no hizo comentarios. En cambio, está muy enfocado en su nuevo disco de estudio, del que ya reveló una nueva canción: Heartless.

La historia que podría haber inspirado a The Weeknd

La canción no parece para nada inspirada en Selena, aunque los fans de Abel la relacionaron con otra de sus famosas novias: Bella Hadid. La letra coincide con algunas situaciones que vivieron desde que formalizaron su noviazgo en 2015, que ha sido intermitente hasta la fecha.

Bella Hadid y The Weeknd se hicieron novios en 2015, una relación con continuas separaciones y regresos

Por frases como “Miles de modelos se desvanecen, tratan de amarme, pero ninguna ha logrado bajarme el pulso”, los seguidores del cantante piensan que la letra está dedicada a la chica que le robó el corazón hace años. "Regresaste a mi vida, nunca te diste por vencida (¿Por qué?); nunca sabré lo que ves”, agrega en el tema el intérprete.

The Weeknd se inspira en sus propias relaciones para componer temas que llegan al corazón de sus fans

La idea no parece equivocada, en especial cuando su álbum pasado, My Dear Melancholy estuvo plagado de letras inspiradas en Selena Gomez. Por ello es que al enterarse de que habría un tema más sobre la también ex de Justin Bieber, sus fans creían que se trataría del tiempo después de su ruptura.