Kim Kardashian y el tierno mensaje de cumpleaños a su hijo Saint: 'Traes alegría a mi alma'

Para Kim Kardashian no hay fechas más especiales que las de los cumpleaños de sus hijos. Este jueves 5 de diciembre, Saint, su segundo hijo, cumple 4 años y a través de sus redes sociales la orgullosa mamá compartió unas lindas palabras para su hijo acompañadas de un encantador retrato del festejado.

Saint es el segundo hijo de Kim Kardashina y Kanye West

En su perfil, donde tiene más de 153 millones de seguidores, Kim publicó un lindo mensaje para su cumpleañero. “¡No tengo palabras para describir cuánto amo tu sonrisa y esos rizos tuyos, Saint!”, escribió. “Traes tanta alegría a mi alma. ¡Eres tan amable, amoroso y tan considerado y dulce! ¡Estoy muy feliz porque hoy cumples 4 años y celebramos cuánto has crecido!”.

“Feliz cumpleaños mi dulce dulce Saint. (Cuando le digo ‘mi dulce dulce Saint’, él me responde ‘mi dulce dulce dulce dulce mamá, ¡la mejor mamá del mundo y la única mamá que quiero!’) ¡Cómo no derretirse por su dulzura!”, concluyó Kim, quien además de Saint, tiene otros tres hijos: North, de 6, Chicago, de 1, y Psalm, de seis meses.

Kim le dedicó un bellísimo mensaje a su hijo

A las felicitaciones de cumpleaños del pequeño Saint, se sumó su abuela, Kris Jenner. La estrella de Keeping Up With The Kardashians publicó en su perfil una serie de encantadoras imágenes y una felicitación para su nieto. “¡Feliz cumpleaños, Saint! No puedo creer que ya tengas cuatro años”, puso Kris a un lado de las imágenes. “Estás creciendo tan rápido… Eres un niño dulce, divertido, amable e increíble. Amo ver tu dulce carita y tu hermosa sonrisa. ¡Traes tanta alegría a todos los que están a tu alrededor! ¡Te amo, Saint!”.

Kris Jenner le escribió un mensaje a su nieto Saint

La celebración doble del año pasado

Aunque no hay registro de alguna celebración previa del cumpleaños de Saint a lo largo de esta semana, el año pasado el pequeño festejó su día especial en una fiesta doble junto a su primo Reign. El hijo de Kourtney Kardashian cumplió 5 años el 14 de diciembre y las hermanas organizaron una fiesta para Saint y Reign. Curiosamente, Mason Dash, el hijo mayor de Kourtney, también cumple años el mismo día que su hermano menor.