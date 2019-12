Mientras su hijo Cristian disfruta del amor, Dayanara Torres lo extraña como nunca

Para Dayanara Torres aún es complicado hacerse a la idea de que Cristian, su hijo mayor, ya no vive en casa con ella. Desde hace un año, el chico de 18 años se mudó de Miami a Nueva York para estudiar la universidad, en donde no sólo encontró el amor, sino un grupo de amigos que lo acompañarán en las memorias más entrañables de su juventud. Y aunque Dayanara está feliz de verlo tan contento, hay días que lo extraña más que nunca.

Dayanara Torres confesó lo mucho que echa de menos a su primogénito

"Lo extraño muchísimo. (Su) personalidad soy yo", confesó la actriz y ex Miss Universo, según reportes de People en Español. Por suerte, cada vez que necesita saber de él, basta con tomar su celular para contactarlo. "No estamos tan cerca, gracias a Dios con la tecnología uno se siente más cerca. Con FaceTime, por ejemplo, porque lo estás viendo, ¡está tan flaquito!", dijo sobre las videollamadas que hace con él.

Dayanara vive una etapa que para muchas mamás es familiar, más aún cuando formó una familia tan unida junto a Ryan, su hijo menor, ambos fruto de su matrimonio con Marc Anthony. "Me encargué de mantenerlos dentro de mi abrazo, no saben quizá mucho de vivir la vida solos, es una transición bien grande", reveló la Miss Universo 1993.

La guapa puertorriqueña es muy unida a sus hijos Cristian y Ryan, ambos fruto de su matrimonio con Marc Anthony

Cristian, un chico independiente que siempre contará con los consejos de mamá

Ahora que Cristian vive solo en la universidad, debe hacerse responsable de tareas domésticas que aprendió gracias a la ayuda de su mamá. "Irse solo a lavar ropa, [irse a] a cocinar [y] todas estas cosas que le tuve que enseñar al momento y a lo rápido", contó Dayanara.

Además de mamá, Cristian extraña algunos cómodos detalles de su hogar

"Un día sí me dijo que extrañaba levantarse y que ya el desayuno estuviera listo y le digo ‘¿viste?'. Extraña estar en casa y me doy cuenta de que extraña porque me llama mucho", dijo contenta de saber que su hijo tuvo un ambiente familiar entrañable.

Cristian está feliz en la universidad, en donde conoció a su novia, Kylie Jane

Y aunque le encantaría volver a tenerlo junto a ella, Dayanara está orgullosa de ver el hombre en el que se va convirtiendo su hijo. "Lo he visitado una vez y cuando lo vi, no lo podía creer. Estaba impresionada porque ese niño sabía dónde ir", dijo maravillada. "Estaba bien capaz, estaba sorprendida y eso me ayudó a relajarme un poco y hablamos mucho", agregó feliz.