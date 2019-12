Ana Patricia Gámez es una mujer plena y feliz con la hermosa familia que ha formado al lado de su esposo, Luis Carlos Martínez, y sus dos hijos, Giulietta y Gael Leonardo. La presentadora de Enamorándonos USA (UniMás) no tiene la intención de agrandar su familia, a pesar de las súplicas de su hija mayor por darle una hermanita.

©@anapatriciatv Ana Patricia y Luis Carlos son los orgullosos padres de dos niños

A través de sus redes sociales, la conductora de televisión confirmó que ella y su esposo tomaron la decisión de no agrandar su familia, pues con los dos pequeños que tienen están más que bien. En una divertida dinámica de preguntas y respuestas con sus fans, uno de ellos preguntó que para cuándo se animaría a tener otro bebé, a lo que ella respondió: “Se cerró la fábrica de muñecos”. Con esta simpática respuesta, Ana Patricia dio a entender que ya no había forma de traer otro bebé al mundo.

©@anapatriciatv No más bebés para la familia Martínez

Y es que hace unos meses, la presentadora –quien se coronó en 2010 como Nuestra Belleza Latina—compartió que su hija mayor le pidió de la forma más tierna que le diera un hermanito más. La niña de cuatro años le dijo: “¿Me haces una hermanita, please?”. La también modelo de 32 años quedó muy sorprendida con la petición de su hija. “¿Una hermanita? ¡Pero ya tienes un hermanito!”, le contestó Ana Patricia. Intentando cambiar el parecer de su mamá, Giulietta insistió: “Bueno, quiero dos más”. Entre risas, la comunicadora expresó: “¡Ah no, me canso mucho!”.