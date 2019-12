Geraldine Bazán y Santiago Ramundo mantuvieron una breve relación hace unos meses. Y aunque la pareja se tenía gran cariño, las cosas no prosperaron en el ámbito sentimental como lo habían pensado. Sin embargo, para Geraldine, tomar caminos separados no fue sinónimo de perderlo, según lo explicó ella misma en una reciente entrevista en la que se sinceró sobre su ex.

©@santiramundo Geraldine Bazán expresó sólo buenos sentimientos para su ex novio, Santiago Ramundo

"Es alguien que llegó a mi vida a sumar muchas cosas, alguien muy positivo que empezamos a conocernos y que ya cuando nos dimos cuenta teníamos 6 meses conociéndonos y saliendo y yendo al cine y hablando y diciéndonos buenos días y buenas noches", contó según People en Español sobre cómo inició su relación con el actor de 35 años.

A pesar de que todo marchaba viento en popa, la prioridad de Geraldine Bazán son sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda, a quienes tuvo durante su matrimonio con Gabriel Soto. Incluso entendió que, por el bien de las niñas, necesitaba un poco más de tiempo antes de entablar una relación formal. "Sí fue muy bonito. Pero tal vez no era el momento. Las niñas necesitaban también su tiempo", dijo.