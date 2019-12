Los románticos mensajes entre Thalía y Tommy Mottola por su aniversario 19

La historia de amor entre Thalía y Tommy Mottola no sería la misma sin aquel día tan especial en el que pusieron el broche de oro a su noviazgo con una maravillosa boda en Nueva York. La cantante no sólo vio realizado su sueño más grande el 2 de diciembre del año 2000 al llegar al altar de la mano del hombre de su vida, sino que hizo historia con un vestido blanco que contaba con una cola de 55 pies (17 metros) de la que aún se sigue hablando en el mundo de la moda. En aquel momento la sonrisa de los novios no podía ser más grande, un día del que ya han pasado 19 años y que ambos recuerdan con cariño y cada día más enamorados. Y para celebrar su amor en esta fecha tan especial, la pareja intercambió en las redes sociales un video de su boda acompañado de un tierno y romántico mensaje.

"¡¡Feliz aniversario, Thalía!! Hace 19 años Dios me dio un ángel... y cambió mi vida por siempre", escribió Tommy visiblemente encantado de poder contar una historia tan bella por casi dos décadas. "Cada día ella es mi inspiración, mi luz, mi motivación y el único amor de mi vida. ¡¡¡Estoy tan agradecido y soy tan afortunado de tener a una persona tan especial como mi esposa!!!", continuó muy inspirado para su compañera de vida.

Thalía y Tommy Mottola forman una de las parejas más sólidas y divertidas del espectáculo

Thalía feliz de ver este detalle reaccionó con un eufórico "Te amo" lleno de corazones. La cantante no se quedó atrás y en sus propios perfiles publicó un video en el que también recordó aquel día en la Catedral de San Patricio en la Gran Manzana.

Emocionada, escribió junto al clip: "¡19 años! ¡Y parece que fue hace unos cuántos diciembres nada más! ¡Los dos saltamos de la mano a este sueño con tantas ilusiones y con mucho amor!". Desde aquel día, la pareja ha formado una bella familia con sus hijos Sabrina y Matthew.

Tommy y Thalía tienen dos hijos: Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro, de 12 y ocho años respectivamente

Una historia de amor que inició gracias a Emilio Estefan

Quizá los caminos de Thalía y Tommy Mottola habrían sido distintos de no haber contado con la complicidad de su gran amigo, Emilio Estefan. En 1998, dos años antes de la gran boda que acaparó titulares, el músico planeó una cita a ciegas entre sus dos amigos en un restaurante en Nueva York.

Desde el primer momento en el que se encontraron, Cupido flechó a Thalía y Tommy Mottola

Tras dos años de noviazgo, la pareja se casó muy enamorada. Ilusionada con vivir ese gran día, Thalía lució como toda una princesa con un vestido diseñado por Mitzy e inspirado en la última emperatriz de México, Carlota de Habsburgo. El traje, que pesó casi 154 libras (70 kilos), se confeccionó en seda, raso y tul con perlas y cristales. Para decorar su peinado recogido, la cantante llevó un velo además de una tiara con diamantes y perlas.