Las fuertes revelaciones de Natti Natasha sobre su niñez y su vida como indocumentada

Para más fotos exclusivas de nuestra edición especial, busca la edición impresa de diciembre/enero de HOLA! USA, ya disponible para nuestros suscriptores y en los puestos de revistas a partir del 6 de diciembre.

Actualmente, Natti Natasha es una de las cantantes más reconocidas de la escena musical. Su música ha batido récords en ventas y reproducciones, además de tener las colaboraciones más explosivas con los cantantes del momento. A pesar de su éxito nunca olvida de donde viene ni los valores que sus padres inculcaron en ella. En una íntima conversación con HOLA! USA, la cantante, cuyo nombre real es el de Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, se confesó sobre las carencias con las que vivió su niñez, además de los duros momentos que enfrentó a su llegada a Estados Unidos, país al que migró de República Dominicana para conquistar el llamado ‘sueño americano’.

Natti Natasha en la portada de deciembre/enero

Llegar a donde ha llegado no fue nada sencillo. Aunque tuvo una infancia con algunas carencias, recuerda que fue una vida muy feliz al lado de su familia en República Dominicana. Sin pena, la ganadora del premio Artista Femenina del Año de los Premios Latin Billboard 2019 revela que, en su hogar, la situación era frágil. “Sí (hubo carencia) cuando era bastante pequeñita. Era un momento en que la economía del país no estaba bien”.

MÁS: Natti Natasha habla sobre trabajar con sus mayores influencias musicales

La intérprete de 32 años recuerda cómo el espíritu de su padre fue invencible ante todo tipo de adversidades y cómo sus enseñanzas se quedaron en ella. “Mi papá es un excelente profesor, superinteligente; le tengo una admiración increíble porque ha hecho libros de matemáticas, de cálculo, de física. Dios lo bendiga. Siempre ha trabajado muy honradamente. Y recuerdo algo que él decía, y dice todavía: ‘Dios proveerá’, y eso es algo que me sembró”.

Natti Natasha habla sobre su infancia y cómo se convirtió en la Natti que amamos

Natti dejó su país para ir tras sus sueños, y confesó que estuvo un tiempo en Estado Unidos sin los documentos necesarios para su estadía. “Sí, estuve indocumentada. Realmente fue sin planearlo pues llegué con mi visa de turista y estando en Estados Unidos se venció”.

MÁS: De la música a las pasarelas: Natti Natasha debuta en el Fashion Week de Nueva York

Natti detalló que, para sobrevivir y salir adelante en su nuevo hogar, tuvo que hacer de todo. “Yo limpiaba en la casa donde me quedaba; esa era la manera de pagar, limpiando. (También trabajé) en una fábrica, y recuerdo que me ponían a hacer cosas diferentes: un día me tocaba en la línea de producción de cosméticos, otro envolviendo paquetes…”.

Loading the player...

La cantante tiene miles de fans y es el sueño de miles de hombres, aunque no lo creas, el corazón de Natti está libre. “Yo siento que los hombres se intimidan, o no sé cuál es el problema. No sé si me admiran de lejos. Vamos a decir que me están admirando de lejos. Porque no se atreven a acercarse mucho. Pero espero que esa lista sea larga”.