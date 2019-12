"Sufrí mucho. Pero lo que sentía por mi música me daba fuerza. Y, sobre todo, perseguía el objetivo hacerlo a mi manera", confesó. Hoy Enrique mira al pasado y ve a "un chaval soñador y valiente", aunque tener como padre a uno de los cantantes más famosos de su época le dio algunas ventajas. "¿Que he tenido oportunidades que quizá no hayan tenido otros artistas? Por supuesto", dice sincero. Sin embargo, para él: Para él: "Es imposible triunfar en este negocio si no tienes canciones que conectan con el público".

Enrique Iglesias habló sobre el distanciamiento que tuvo durante años con su padre

La situación ahora es diferente. Días atrás, el cantante sintió la necesidad de hablar con su padre. "Tuvimos una conversación muy bonita. Estaba bien de ánimo (...) Me reconfortó mucho", confesó sobre esa charla que sucede años después de que los medios hablaran del distanciamiento entre ambos. En esa revelación, Enrique asegura que sus mellizos son su principal motivo de alegría.

Julio Iglesias, un abuelo amoroso

A diferencia de lo que se ha publicado, Julio Iglesias está presente en la vida de sus nietos. "La leyenda dice que no los he conocido: conozco de memoria a mis nietos", dijo tajante meses atrás a Televisa Espectáculos. "Yo me veo reflejado mucho en Enrique y Enrique es el papá de sus hijos, que son mis nietos. En mi nieta veo muchísimo Iglesias, en el chaval veo más de la parte rusa. Todo se transmite, la genética es mágica", agregó sobre los pequeños del hogar.

Lucy y Nicholas están a punto de cumplir dos años

Enrique Iglesias y Anna Kournikova hoy forman una de las familias más lindas del espectáculo. Y aunque han mantenido su relación lejos de los medios por casi dos décadas, los amorosos padres no se resisten a publicar en las redes sociales los momentos más divertidos y tiernos de su faceta como papás, que no sólo arranca las sonrisas más sinceras de la pareja, sino también de su legión de fans.