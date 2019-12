©@chayanne GALLERY Lele y Chayanne están relacionados de forma política

A pesar de ello, cuando se encuentran en visitas familiares, llegan a charlar sobre los proyectos de la joven de 23 años. "Me da muchos consejos. Es una persona que admiro mucho desde pequeña", aseguró la originaria de Venezuela.

Lele, con proyectos en manos y un deseo en el corazón

La próxima semana Lele lanzará su nuevo tema Vete Pa' La, el cual la tiene muy emocionada por el tema que trata. "Se viene mi nueva canción. Me gusta mucho", explicó. Sobre la inspiración, agregó: "Es algo que me pasó a mí. Se trata de una historia real y es cuando la muchacha dice 'ya' y no quiere ser más abusada de los hombres".

©@lelepons GALLERY Lele se inspiró en su propia historia y la de sus amigas para su nuevo tema

Aunque no dio muchos detalles sobre el video, sí contó que la pista surgió por el entorno que ella misma vivió y que vio reflejado en sus amigas. "Es algo que a mí me ha pasado y a mis amigas les ha pasado. Algo para todas las mujeres que han tenido a alguien abusador en sus vidas", dijo. Y aunque es una reflexión sobre el pasado, el futuro es el que la emociona en el plano sentimental.

©@lelepons GALLERY Con su gran sentido del humor, reveló que quiere un beso para iniciar el año

Lele no se contuvo el ánimo cuando le preguntaron si tenía novio. "¡No! Bueno, un poquitico, pero no todavía", dijo con cierta timidez. Eso sí, tiene muy claro cómo quiere iniciar el 2020. "Me encantaría besar a alguien. Nunca he besado a nadie", dijo entre risas.