Lele Pons y la razón por la que no ha cantado junto a su tío, Chayanne

Lele Pons no pone freno a ninguno de sus proyectos profesionales. Tan sólo hace unos días presentó en Nueva York su propia línea de maquillaje en colaboración con Tarte, que no le ha quitado tiempo ni entusiasmo a las ocurrencias que comparte en las redes sociales ni en su faceta como cantante. Y es justo el lanzamiento de su sencillo Vete Pa' La el que la tiene feliz, pues además de hablar sobre el abuso que algunas chicas viven, la vuelve a poner detrás del micrófono. Y aunque a muchos de sus fans les gustaría verla cantar junto a su tío Chayanne, ella explicó la razón por la que eso no podría suceder.

Lele Pons está a punto de lanzar su nuevo sencillo, Vete Pa' La

Lele está relacionada con Chayanne por parte de su mamá, Anna Maronese, quien es hermana de Marilisa Maronese, esposa del cantante desde 1989. Lele conoció a Chayanne desde que nació y se lleva de maravilla con sus hijos, en especial con Isadora.

Pero, ¿por qué con todo el éxito de Chayanne la influencer no busca hacer un dueto con él? Ella misma lo explicó en una entrevista con Gelena Solano para El Gordo y la Flaca. "Es mi familia. Es algo tan personal que él y yo tenemos una relación muy íntima y privada", dijo sobre su carrera musical.

Lele y Chayanne están relacionados de forma política

A pesar de ello, cuando se encuentran en visitas familiares, llegan a charlar sobre los proyectos de la joven de 23 años. "Me da muchos consejos. Es una persona que admiro mucho desde pequeña", aseguró la originaria de Venezuela.

Lele, con proyectos en manos y un deseo en el corazón

La próxima semana Lele lanzará su nuevo tema Vete Pa' La, el cual la tiene muy emocionada por el tema que trata. "Se viene mi nueva canción. Me gusta mucho", explicó. Sobre la inspiración, agregó: "Es algo que me pasó a mí. Se trata de una historia real y es cuando la muchacha dice 'ya' y no quiere ser más abusada de los hombres".

Lele se inspiró en su propia historia y la de sus amigas para su nuevo tema

Aunque no dio muchos detalles sobre el video, sí contó que la pista surgió por el entorno que ella misma vivió y que vio reflejado en sus amigas. "Es algo que a mí me ha pasado y a mis amigas les ha pasado. Algo para todas las mujeres que han tenido a alguien abusador en sus vidas", dijo. Y aunque es una reflexión sobre el pasado, el futuro es el que la emociona en el plano sentimental.

Con su gran sentido del humor, reveló que quiere un beso para iniciar el año

Lele no se contuvo el ánimo cuando le preguntaron si tenía novio. "¡No! Bueno, un poquitico, pero no todavía", dijo con cierta timidez. Eso sí, tiene muy claro cómo quiere iniciar el 2020. "Me encantaría besar a alguien. Nunca he besado a nadie", dijo entre risas.