Enrique Iglesias abre su corazón para hablar de su relación con su padre

La vida de Enrique Iglesias no es la misma desde diciembre de 2017, cuando recibió feliz la llegada de sus mellizos Lucy y Nicholas, ambos fruto de su relación con la ex tenista Anna Kournikova. Desde entonces el cantante tiene una visión distinta de la vida, muy diferente a la que tenía a la edad de 18 años, cuando se separó por completo de su familia y se encaminó por sus propios medios al éxito musical. Más sincero que nunca, el intérprete de Súbeme la Radio habló sobre la relación que tiene con su padre, Julio Iglesias y lo complicado que fue estar distanciado de él por una década.

Enrique Iglesias está pleno en su papel como papá de Lucy y Nicholas, sus mellizos de casi dos años

"A los 18 años me separé de mi familia por completo. Y fue difícil. Me fui y durante 10 años no tuve absolutamente ningún contacto con mi padre", confesó el español a la revista ICON, en donde mostró su lado más personal. Aquel era sólo el principio de la vida que hoy conoce el cantante, aunque sus inicios en la música no fueron fáciles, pues lejos de ser reconocido como el hijo de Julio Iglesias, quería forjar su propia carrera, sin que nadie le dijera qué hacer.

"Sufrí mucho. Pero lo que sentía por mi música me daba fuerza. Y, sobre todo, perseguía el objetivo hacerlo a mi manera", confesó. Hoy Enrique mira al pasado y ve a "un chaval soñador y valiente", aunque tener como padre a uno de los cantantes más famosos de su época le dio algunas ventajas. "¿Que he tenido oportunidades que quizá no hayan tenido otros artistas? Por supuesto", dice sincero. Sin embargo, para él: Para él: "Es imposible triunfar en este negocio si no tienes canciones que conectan con el público".

Enrique Iglesias habló sobre el distanciamiento que tuvo durante años con su padre

La situación ahora es diferente. Días atrás, el cantante sintió la necesidad de hablar con su padre. "Tuvimos una conversación muy bonita. Estaba bien de ánimo (...) Me reconfortó mucho", confesó sobre esa charla que sucede años después de que los medios hablaran del distanciamiento entre ambos. En esa revelación, Enrique asegura que sus mellizos son su principal motivo de alegría.

Julio Iglesias, un abuelo amoroso

A diferencia de lo que se ha publicado, Julio Iglesias está presente en la vida de sus nietos. "La leyenda dice que no los he conocido: conozco de memoria a mis nietos", dijo tajante meses atrás a Televisa Espectáculos. "Yo me veo reflejado mucho en Enrique y Enrique es el papá de sus hijos, que son mis nietos. En mi nieta veo muchísimo Iglesias, en el chaval veo más de la parte rusa. Todo se transmite, la genética es mágica", agregó sobre los pequeños del hogar.

Lucy y Nicholas están a punto de cumplir dos años

Enrique Iglesias y Anna Kournikova hoy forman una de las familias más lindas del espectáculo. Y aunque han mantenido su relación lejos de los medios por casi dos décadas, los amorosos padres no se resisten a publicar en las redes sociales los momentos más divertidos y tiernos de su faceta como papás, que no sólo arranca las sonrisas más sinceras de la pareja, sino también de su legión de fans.