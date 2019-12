Alessandra Rosaldo imagina su segunda boda con Eugenio Derbez

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez siguen tan enamorados como el día que se casaron a mediados de 2012. Desde hace siete años, la pareja ha vivido un sinfín de situaciones como marido y mujer, la más feliz para ambos, el nacimiento de su primera hija en común, Aitana. Y aunque los problemas no han faltado en su relación, su amor es más fuerte, tanto que Eugenio le propuso matrimonio una vez más durante su viaje a Marruecos, una boda que Alessandra ya imagina.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se casaron en julio de 2012

“Nos gustaría casarnos muchas veces, en todos los países, de todas las maneras, bajo todos los rituales’", contó Alessandra al programa mexicano Ventaneando sobre los planes que ella y su esposo tenían desde antes de darse el "sí, acepto". "Y la verdad es que no lo hemos hecho, no lo hemos cumplido. Entonces, ahí está esa segunda propuesta, vamos a decirle a Eugenio que cumpla”, agregó.

Y tras una boda mediática en la Ciudad de México, Alessandra ahora imagina un escenario mucho más familiar en la que sus seres queridos estén presentes para celebrar su amor. "Tendría que ser algo muy íntimo, muy chiquito. Obviamente con Aitana ahí en medio, siendo testigo", reveló.

La pareja formó una bella familia junto a su hija Aitana, hoy de cinco años

Mucho más soñadora, Alessandra contó cómo se imagina ese lugar en el que volvería a decir que sí a Eugenio. "Quizá frente al mar, no sé si en la playa o a lo mejor con alguna montaña ahí de frente, pero sí, algo mucho más íntimo”, expresó sonriente.

Alessandra Rosaldo, Eugenio Derbez y Aitana, una familia normal

A pesar de la fama de la pareja, Alessandra y Eugenio llevan una vida normal cuando se encuentran en casa. Días atrás, la cantante tocó en su canal de YouTube el tema de los berrinches de los niños pequeños, y puso como ejemplo los que ha vivido con su hija. Sin embargo, aprovechó para aclarar que Aitana en realidad no hace tantas rabietas como se llegó a pensar.

Aitana Derbez es una niña risueña y llena de energía

"Aitana no es una niña berrinchuda. Nos ha paado en un par de ocasiones. La mamá tiene que mantener la calma porque si la mamá pierde, ya se perdió todo", dijo sobre su pequeña. "Eugenio se estresa para no incomodar a los demás y es cuando le digo que me de espacio, porque si además de controlar a la niña lo tengo que controlar a él, está pesado", agregó.