©@alexrosaldo La pareja formó una bella familia junto a su hija Aitana, hoy de cinco años

Mucho más soñadora, Alessandra contó cómo se imagina ese lugar en el que volvería a decir que sí a Eugenio. "Quizá frente al mar, no sé si en la playa o a lo mejor con alguna montaña ahí de frente, pero sí, algo mucho más íntimo”, expresó sonriente.

Alessandra Rosaldo, Eugenio Derbez y Aitana, una familia normal

A pesar de la fama de la pareja, Alessandra y Eugenio llevan una vida normal cuando se encuentran en casa. Días atrás, la cantante tocó en su canal de YouTube el tema de los berrinches de los niños pequeños, y puso como ejemplo los que ha vivido con su hija. Sin embargo, aprovechó para aclarar que Aitana en realidad no hace tantas rabietas como se llegó a pensar.

©@alexrosaldo Aitana Derbez es una niña risueña y llena de energía

"Aitana no es una niña berrinchuda. Nos ha pasado en un par de ocasiones. La mamá tiene que mantener la calma porque si la mamá pierde, ya se perdió todo", dijo sobre su pequeña. "Eugenio se estresa para no incomodar a los demás y es cuando le digo que me de espacio, porque si además de controlar a la niña lo tengo que controlar a él, está pesado", agregó.