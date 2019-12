©@arianagrande Ariana Grande con su padre en el día de su cumpleaños número 26

La historia con su padre

Los padres de Ariana se separaron cuando ella tenía ocho años. Aunque la cantante llevaba una relación cordial con él, cuando Ariana creció perdieron contacto. En 2014, Ariana comentó en una entrevista con Seventeen que ella y su padre se dejaron de hablar en 2013. En esa conversación, la intérprete de God is a woman reveló que esa “ha ido una de las cosas más difíciles” que ha tenido que enfrentar.

“Es privado… Me tomó mucho tiempo estar bien con eso”, confesó. “Lo que me llevó a eso fue que tuve que reconocer que soy la mitad de mi padre y muchos de mis rasgos provienen de él”, comentó a la publicación. “Gran parte de lo que soy es de mi papá y durante mucho tiempo no me gustó eso de mí misma. Tenía que aceptar que está bien no llevarse bien con alguien y aun así, amarlo ".