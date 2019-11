Anahí, más plena que nunca, muestra por completo su pancita de embarazo

No cabe duda que este embarazo es muy diferente para Anahí. La ex RBD ha optado por compartir más con sus fans sobre su segunda dulce espera, y lo ha hecho con fotos desde el día en el que confirmó que nuevamente se convertiría en madre. Más plena que nunca, la cantante mexicana no ha tenido motivos para detener su rutina, ni siquiera la de ejercicio que además de ayudarla a mantenerse en forma durante el embarazo, fue el motivo perfecto para mostrar la primera foto en la que se puede ver por completo su pancita.

Anahí no deja el ejercicio de lado ahora que se encuentra en su segunda dulce espera

Sentada en posición de flor de lotto, la cantante aparece en una bella postal maternal en la que se puede ver la pancita en la que lleva a Emiliano, su segundo bebé. La imagen, además, es una probadita de lo que sus seguidores pueden encontrar en su nueva plataforma, ANbyanahi, en la que publica contenido fitness así como planes alimenticios y las novedades de su faceta como mamá.

Si bien esta es la primera vez en la que Anahí presume orgullosa su pancita por completo, días atrás había obsequiado una postal familiar con su hijo Manu abrazándola y dejando al descubierto su abultado vientre. "Mis bebés", escribió sobre la fotografía en la que la cantante pintó un corazón azul a la altura del ombligo.

Anahí compartió con el mundo una bella postal de su embarazo

Anahí y el apoyo de su esposo

Estar en su segundo embarazo no detiene a Anahí, quien continúa en movimiento no sólo con ejercicio, sino en motivos de trabajo. Tan sólo hace unas semanas lanzó un nuevo podcast acompañada de su hermana Marichelo, con quien tiene conversaciones muy amenas.

Junto a su hermana Marichelo, Anahí tiene un nuevo proyecto

Además, recién lanzó su plataforma de contenido y no descarta regresar a la música, proyectos en los que su esposo, Manuel Velasco, la apoya por completo. Declarándose el fan número uno de su esposa, el político mexicano no sólo demostró que está contento con sus planes de trabajo, sino que la apoya al máximo en cualquier reto que se proponga, incluso si desea volver a los escenarios.