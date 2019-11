Ariana Grande celebra Thanksgiving con sus padres reunidos por primera vez en 18 años

Ariana Grande vivió el Thanksgiving más especial de todos, pues tuvo la oportunidad de celebrar con sus padres juntos por primera vez en 18 años. Desde hace tiempo, la cantante estaba distanciada de su padre, Edward Butera, y fue apenas el año pasado que la intérprete de Thank U Next retomó la comunicación con él. Poco a poco, padre e hija han ido estrechando lazos hasta que al fin han logrado festejar su primer Día de Acción de Gracias, después de mucho tiempo.

Los padres de Ariana se separaron cuando ella era niña

La cantante de 26 años compartió en sus redes sociales una serie de imágenes y videos de la celebración, la cual ha sido la ocasión perfecta para convivir como hace tanto no lo hacían. En dicho festejo, también estuvo presente su mamá, la señora Joan Grande. En su perfil, donde tiene más de 167 millones de followers, Ariana compartió una selfie de lo más conmovedora sobre la que escribió: “¡Primer Thanksgiving con mis padres en 18 años!”.

Ariana Grande fue la más feliz al tener a su mamá y su papá en Thanksgiving

Esta publicación en sus redes es una de las más recientes. La última vez que Ariana compartió una foto con su padre fue en junio pasado, justo en el día de su cumpleaños 26. La cantante celebró en compañía de sus seres queridos y por supuesto, en este día tan especial Edward Butera tenía que estar presente.

Ariana Grande con su padre en el día de su cumpleaños número 26

La historia con su padre

Los padres de Ariana se separaron cuando ella tenía ocho años. Aunque la cantante llevaba una relación cordial con él, cuando Ariana creció perdieron contacto. En 2014, Ariana comentó en una entrevista con Seventeen que ella y su padre se dejaron de hablar en 2013. En esa conversación, la intérprete de God is a woman reveló que esa “ha ido una de las cosas más difíciles” que ha tenido que enfrentar.

“Es privado… Me tomó mucho tiempo estar bien con eso”, confesó. “Lo que me llevó a eso fue que tuve que reconocer que soy la mitad de mi padre y muchos de mis rasgos provienen de él”, comentó a la publicación. “Gran parte de lo que soy es de mi papá y durante mucho tiempo no me gustó eso de mí misma. Tenía que aceptar que está bien no llevarse bien con alguien y aun así, amarlo ".