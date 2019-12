©@camila_cabello Camila y Shawn no sienten presión por ocultar sus sentimientos en público

Para Camila, el detalle está en que cada movimiento de ella y Shawn siempre está captado en un fotografía. "Sí, honestamente te desensibiliza. Hasta piensas: 'Bueno, quizá sólo me bese en Instagram. ¡Sólo quizá!".

Camila Cabello y Shawn Mendes, una historia que empezó en 2015

La cantante no parece dar mucha importancia a las críticas sobre su relación, y prefiere disfrutarla a lo grande. En especial cuando se trata de un crush que desde hace años estaba en su mente. Hace unos días, Camila reveló que desde 2015, cuando trabajó en el tema I Know What You Did Last Summer junto a Shawn Mendes, surgió la chispa de un romance que hoy es una realidad.