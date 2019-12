Además, Baguette aprovechó la ocasión para pasear por toda la casa, realizando un recorrido que empezó en la cocina y terminó en el jardín, custodiado por un inmenso pavo inflable que nos confirma que cuando Sofía Vergara se propone ser anfitriona, ¡lo hace como una campeona! Seguramente tendrá sombreros divertidos como los que lució el año pasado a juego con su esposo, Joe Manganiello, so cute!

©@sofiavergara Para la cena no puede faltar la decoración, ¡incluso en la mesa!

Que la actriz esté preparando una cena inolvidable para sus invitados no nos extraña. Para ver el capítulo final de Game of Thrones, la nacida en Barranquilla organizó una cena ambientada en la famosa serie de HBO y compartió con sus seguidores algunos de los detalles que colocó en cada esquina de su casa, una producción de lujo que sorprendió a sus invitados y a sus fans y -a juzgar por estas fotos- Thanksgiving no será la excepción.