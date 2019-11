Camila Cabello revela cómo se sintió tras las críticas de su beso con Shawn Mendes

Semanas atrás, Camila Cabello y Shawn Mendes e hicieron virales gracias a un video en el que ambos aparecen besándose de forma peculiar. Mientras para unos no fue nada atractivo el video, para otros fue la mejor forma de expresar su romance sin detenerse a pensar en el qué dirán. La cantante por fin habló sobre ese beso y cómo es que tomó las críticas por el video que dividió opiniones sobre las costumbres en su noviazgo.

Para la cantante, el tema parecía olvidado hasta que en una entrevista para Breakfast with Greg James, una fan se comunicó con el show para decir que las muestras públicas de afecto en las redes sociales le parecían demasiado. "Ouch", dijo Camila al escuchar a su seguidora. Tras una risa, agregó: "Bueno, me siento personalmente atacada".

Shawn Mendes y Camila Cabello son una de las parejas favoritas del mundo de la música

En tono más bromista, la cantante de Havana agregó: "Sí, esas demostraciones de afecto en público son terribles. ¿Cómo se te ocurre un beso en público?". Un poco más seria, Camila aceptó que la radioescucha tenía razón. Sin embargo, lo hizo explicando el porqué de su propia conducta.

Camila y Shawn no sienten presión por ocultar sus sentimientos en público

Para Camila, el detalle está en que cada movimiento de ella y Shawn siempre está captado en un fotografía. "Sí, honestamente te desensibiliza. Hasta piensas: 'Bueno, quizá sólo me bese en Instagram. ¡Sólo quizá!".

Camila Cabello y Shawn Mendes, una historia que empezó en 2015

La cantante no parece dar mucha importancia a las críticas sobre su relación, y prefiere disfrutarla a lo grande. En especial cuando se trata de un crush que desde hace años estaba en su mente. Hace unos días, Camila reveló que desde 2015, cuando trabajó en el tema I Know What You Did Last Summer junto a Shawn Mendes, surgió la chispa de un romance que hoy es una realidad.