Cuando faltan horas para trinchar el pavo, Sofía Vegrara nos ha dado una muestra de lo que será la celebración de esta noche, en la que -por supuesto- agradecerá por las cosas buenas que le ha dado la vida y una de ellas es precisamente su familia, con quien probablemente cenará esta noche.

La actriz de Modern Family compartió algunas instantáneas de cómo se prepara para la cena de Thanksgiving, donde pudimos ver parte de la decoración navideña de su casa -con el tono dorado como protagonista- y la entrada al comedor con la mesa casi lista para recibir a sus invitados.

BAJA PARA VER EL 'HOME TOUR' DE BAGUETTE POR LA CASA DE SOFÍA VERGARA

La actriz es muy detallista cuando de ser anfitriona se trata

Pero la colombiana no estuvo sola en esta ardua tarea: contó con la ayuda de su primogénito, Manolo González Vergara, Baguette, la perrita de la casa que siempre está presente en los momentos más importantes de la familia y Bubbles, otra chiguagua muy parecida a Baguette, pero igual de adorable.

Baguette siempre está presente en las reuniones de la familia

"Ya empieza a parecerse a Thanksgiving", escribió Sofía en una foto donde vemos a Bubbles sobre la mesa, un poco insegura, pero luego parecía más tranquila -y a gusto- en los brazos de la colombiana.

Manolo también ayudó a preparar la cena y se encargó del pavo

Por su parte, Manolo se vio muy contento con sus labores culinarias ¡incluso fue fotografiado rellenando el pavo! Una labor que no todos están dispuestos a hacer, pero todo sea para celebrar Thanksgiving por todo lo alto.

RELACIONADO: Sofía Vergara presenta a una nueva integrante de su familia

EN VIDEO: EL ADORABLE 'HOME TOUR' DE BAGUETTE POR LA CASA DE SOFÍA VERGARA

Loading the player...

Además, Baguette aprovechó la ocasión para pasear por toda la casa, realizando un recorrido que empezó en la cocina y terminó en el jardín, custodiado por un inmenso pavo inflable que nos confirma que cuando Sofía Vergara se propone ser anfitriona, ¡lo hace como una campeona! Seguramente tendrá sombreros divertidos como los que lució el año pasado a juego con su esposo, Joe Manganiello, so cute!

Para la cena no puede faltar la decoración, ¡incluso en la mesa!

Que la actriz esté preparando una cena inolvidable para sus invitados no nos extraña. Para ver el capítulo final de Game of Thrones, la nacida en Barranquilla organizó una cena ambientada en la famosa serie de HBO y compartió con sus seguidores algunos de los detalles que colocó en cada esquina de su casa, una producción de lujo que sorprendió a sus invitados y a sus fan y -a juzgar por estas fotos- Thanksgiving no será la excepción.

RELACIONADO: Sofía Vergara, Joe Manganiello y Baguette se unen a la fiebre de Game of Thrones