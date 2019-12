Para más fotos exclusivas de nuestra edición especial, busca la edición impresa de diciembre/enero de HOLA! USA, ya disponible para nuestros suscriptores y en los puestos de revistas a partir del 6 de diciembre.

Hace seis años, Eva Mendes y New York & Company unieron fuerzas en una línea de moda exclusiva. La belleza cubanoamericana, cuyo estilo evoca diseños ultrafemeninos de inspiración vintage, toma muy en serio su papel como diseñadora tal como lo expresa en la edición de diciembre / enero de HOLA! USA. Eva cuenta en exclusiva lo afortunada que se siente de estar haciendo algo que ama y la gran influencia de su familia y la de Ryan Gosling a la hora de diseñar sus piezas. "Me siento tan afortunada de estar haciendo algo con lo que puedo ser creativa y eso me genera una nueva forma de expresarme", compartió.

©Alexi Lubomirski Eva en nuestra portada de la costa oeste

Además de trabajar con dicha marca, la madre de dos niñas (Esmeralda, de cinco años, Amada, de tres) tiene un lugar especial para New York & Co. en su corazón, ya que le trae recuerdos especiales de su infancia. "Crecí en los años 80 y 90, y tan pronto cumplí 12 años, mi madre me dejó ir al centro comercial con mis amigas porque estaba a solo unas cuadras de distancia", dijo. “Tengo una familia cubana muy estricta, y todo lo que hacíamos era pasar el rato en los centros comerciales. Por eso, el hecho de estar en una tienda física significa mucho para mí porque es una raza en extinción".

La pareja de Ryan Gosling agradece a su madre y hermanas mayores por inspirarlas desde antes de que ella quisiera unirse al mundo de la moda. “Tengo dos hermanas que son mayores que yo y recuerdo haberlas visto a ellas y a mi madre hacer un esfuerzo y cuidar lo que iban a ponerse. Las miraba fijamente y me encantaba verlas sintiéndose bien por llevar algo hermoso”, dijo.