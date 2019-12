El cantante Anuel AA está de cumpleaños y los festejos no se hicieron esperar. Este 27 de noviembre, el intérprete de Secreto esta celebrando sus 27 años con la extravagancia que tanto lo caracteriza. Es por ello que su novia, Karol G le obsequió un nuevo juguete que seguro llenó las expectativas del reguetonero. Se trata de un lujoso auto negro que según la misma descripción de Anuel se parece al famoso Batimóvil. Aunque ninguno de los dos áun ha compartido imágenes de la celebración, el puertorriqueño no se ha resistido a presumir el ostentoso regalo que le entregó su prometida.

"El carro de Batman que me regaló Karol, ¿sabes lo que te digo? 27 años gracias a Dios, cuando muchos pensaron que iba a estar muerto o preso o sabrá Dios dónde y qué haciendo con mi vida. Me decían que era un loqui, pero gracias a Dios estamos aquí. Dios conoce los corazones de nosotros y recuérdense que el que obra con maldad no van a haber bendiciones de Dios. Amén", expresó.

©@anuel_2blea Karol G sorprenidió a Anuel AA por su cumpleaños y le regaló un lujoso auto

En dicho video compartio en sus redes, Anuel aparece sobre el auto Polaris Slingshot que estaría valorado en 30 mil dólares y que ha hecho muy feliz al cumpleañero.