Camila Cabello confiesa que 'robó' algo del palacio de Kensingston

¡Suena increíble, pero es cierto! Camila Cabello está en boca de todos tras hacer una confesión que ha dejado a todos sorprendidos. Durante una entrevista concedida por la intérprete de Señorita a un programa radial de la BBC, se supo de la travesura que ejecutó la pareja de Shawn Mendes durante su visita al Palacio Real británico. Vayamos por partes: En octubre pasado, el príncipe William y Kate Middleton, recibieron a la cantante y un grupo de jóvenes en Kensingston, como parte de la celebración de los finalistas de Teen Heroes, producido por Radio 1.

Lo que nadie imaginó es que Cabello extraería algo de la Casa Real y mucho menos que lo confesara públicamente. La joven de 22 de años explicó durante una charla a dicho medio que Greg James, locutor del espacio, la retó a cometer un 'delito' y la desafió a llevarse algo de sin permiso del palacio.

Camila aceptó el 'juego' y decidió robar un lápiz de la residencia de los duques de Cambridge bajo la complicidad de su madre, quién no estuvo del todo de acuerdo con la pillería de su hija. "Me puse muy nerviosa y lo puse en el bolso de mi mamá. Ella no paraba de decirme que teníamos que devolverlo" expresó.