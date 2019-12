Pocos entendían por qué había tanto revuelo en el aeropuerto madrileño Adolfo Suárez. Y es que de un momento a otro el lugar se llenó de mujeres que esperaban con emoción recibir al actor turco Can Yaman, famosos por sus interpretaciones en los melodramas de su país. Suspiros, selfies y muchos gritos se vieron y escucharon el pasado fin de semana, cuando un verdadero ejército de fans interceptó al actor. Desde entonces su nombre y rostro se convirtió en algo viral a nivel mundial, y entre las chicas surge una importante duda: ¿Cómo es la mujer ideal para Can Yaman?

Can Yaman causó furor a su llegada a Madrid

La pregunta no es nada fácil de contestar para el galán de 30 años. Según dijo a varios medios españoles, para él no existe un tipo de chica que le llame la atención, incluso agregó que si dibujaran a una mujer con las características físicas que tenga en mente, quizá terminaría no gustándole.

A pesar de que fue difícil que contestara, finalmente dio una lista de las cualidades de la mujer con la que podría entablar una relación amorosa. "Me gustaría conocer a alguien con sentido del humor, con quien pueda reír", dijo inspirado.