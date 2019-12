Recién cumplirán un año de casados y Nick Jonas y Priyanka Chopra oficialmente ya tienen a un nuevo integrante en la familia. Se trata de Gino, un cachorro pastor alemán que fue toda una sorpresa adelantada de aniversario para el cantante. Nick está tan emocionado con el pequeño perro que compartió la gran noticia en sus redes sociales, con un video en el que su esposa lo sorprendió con este fabuloso obsequio.

Loading the player...

Nick no esperaba que sus sueños matutinos fueran interrumpidos con tanta ternura. Confundido y emocionado, Nick preguntó que quién era él, pero tal como Priyanka contó, el cachorro aún no tenía nombre cuando llegó para conocer al cantante. Más tarde, Nick -completamente despierto- no dejaba de posar con Gino, y hasta creó una cuenta en las redes sociales para él.

©@ginothegerman Nick está muy contento con su cachorro nuevo, tanto que hasta abrió un perfil en las redes sociales para él

"Pri llegó esta mañana a casa con la mejor sorpresa de todas. Por favor, conozcan a nuestro nuevo cachorro @ginothegerman", escribió el cantante junto al tierno video en el que conoció a su nueva mascota.