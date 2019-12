“El miedo no te hace ver nada, ni decir nada, temes por tu vida y te avientas al suelo y no quieres nada, o sea ‘ten la bolsa, quédate con todo’ y fue un momento muy duro, muy fuerte, nunca había tenido un miedo tan grande como en ese momento, cuando cortaron cartucho, cuando dije ‘ya, aquí fue’”, explicó.

©@alejandro_sandi GALLERY Esmeralda no se había percatado de que se habían llevado a Alejandro

Al alejarse los maleantes, Esmeralda se sintió más tranquila, un sentimiento que duró segundos, pues tan pronto se percató que no estaba Alejandro, la angustia se hizo presente. “Nada más pregunté cuando todo pasó: ‘dónde está, dónde está’ no está', y con el miedo, solas, en un lugar que no conocíamos. Nos aventuramos al monte hasta que un lugareño de los que venden ahí arriba, pasó y le gritó a los que estaban abajo, que eran los franceses, ‘amigos, los voy a ayudar’ y nosotras corrimos con ellos ‘a nosotras también ayúdenos’”.

La incertidumbre de no saber en dónde estaba Alejandro Sandí

Esmeralda puntualizó que en esos momentos llegó a pensar que liberarían a Alejandro cerca del lugar de los hechos. Sin embargo, pasaron las horas y al igual que el ciudadano francés Frédéric Michel, su paradero era desconocido.

©@alejandro_sandi GALLERY Alejandro Sandí y el ciudadano francés fueron liberados poco más de 24 horas después de haberlos llevado cautivos

Afortunadamente, Alejandro Sandí y Frédéric Michel fueron liberados más de 24 horas después con la ayuda de las autoridades correspondientes, a quienes Esmeralda y Vanessa acudieron después de percatarse de la ausencia del actor.

Esmeralda, Vanessa y Alejandro volvieron a reunirse después del amargo momento que marcó sus vidas. “Ayer vi a Alejandro, quería abrazarlo, él también nos quería abrazar a nosotras porque me imagino que también se quedó preocupado por nosotras, qué pasó con ellas ahí tiradas en la carretera. Lo abrazamos simplemente agradeciendo que estamos vivos”, contó Ugalde.

“Él está bien, está tranquilo, me imagino que está en shock porque todavía no dimensiona todo, no está conectado, no está nada, está volviendo a la realidad, lo que él quiere es abrazar a su mamá, abrazar a su papá, y ya”, puntualizó.