Aunque Thalía tiene una de las cinturas más diminutas del mundo del espectáculo, de vez en cuando se permite algunas delicias con bastantes calorías. A través de sus redes sociales, la cantante comparte con sus seguidores algunas de sus cheat meals y la más reciente fue en compañía de sus hijos, Sabrina y Matthew, quienes hicieron que su famosa mamá ‘rompiera su dieta’.

©@thalia GALLERY La cantante lleva una vida sana, pero en algunas ocasiones se consiente con comida chatarra

La intérprete de No me acuerdo compartió con sus fans su visita a una fábrica de donas y no se quedó con el antojo. En su perfil –donde tiene más de 14 millones de followers—la también actriz publicó una serie de divertidos videos y en uno de ellos se escucha a su hijo Matthew Alejandro, quien reveló que su famosa mamá se comió ¡seis donas y media!

En los clips que publicó, la intérprete mostró el proceso de la elaboración de las donas; desde que se forma la masa hasta el glaseado. ¡Fue lo más delicioso! Los hijos de la cantante también se escuchaban emocionados por ver el paso a paso. Luego de ver de cerca la creación de las rosquillas, Thalía disfrutó de unas y las acompañó con leche.